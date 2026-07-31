Петербуржец пойдет под суд за липовую сдачу крови ради дополнительных выходных

Петербуржец пойдёт под суд за махинацию со справками о донорстве ради дополнительных выходных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в городской прокуратуре.

Обвинительное заключение по существу рассмотрит Фрунзенский районный суд. Согласно материалам следствия, в июле 2024 года сотрудник предъявил руководству четыре фиктивные медицинские справки. Документы подтверждали донорство, которого на самом деле не было.

На основании этих бумаг работодатель предоставил мужчине оплачиваемые дни отпуска. Сумма ущерба, нанесённого компании, составила 27 тысяч рублей.

Обман вскрылся позже. Выяснилось, что визит на станцию переливания горожанин не наносил, а все подтверждения оказались поддельными.

Сам обвиняемый полностью признал вину. Свой поступок он объяснил просто: накопилась усталость, а отпуск по утверждённому графику предстоял ещё не скоро.