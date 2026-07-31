Это невозможно»: Боррель жёстко осадил Италию за угрозу выгнать Испанию из Шенгена

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выступил с резким заявлением по поводу намерений Италии приостановить действие Шенгенского соглашения в отношении Испании. В своём блоге он подчеркнул, что подобный шаг противоречит фундаментальным принципам союза.

«Это невозможно. Согласно законодательству ЕС, ни одно государство-член не может в одностороннем порядке приостанавливать участие другого государства в Шенгенской зоне. Такой возможности просто не существует в правовой структуре ЕС», — написал Боррель, комментируя заявление итальянского министра иностранных дел Антонио Таяни.

Конфликт разгорелся на фоне острого миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Через границу с Марокко в город проникли тысячи нелегалов, погибли как минимум 19 человек. В ответ испанские власти задействовали армию, однако Рим счёл меры Мадрида недостаточными и пригрозил пересмотреть пограничные правила.

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес уже вызвал посла Италии для разъяснения позиции. В Мадриде настаивают, что Рим не имеет права вводить односторонние ограничения, и рассчитывают на урегулирование спора в рамках правового поля Евросоюза.

Напомним, испанский анклав Сеута столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом: по разным оценкам, за последние сутки в город из Марокко проникли от 40 000 до 60 000 нелегальных мигрантов, что составляет более половины от 85-тысячного населения города. Массовый прорыв, происходящий вплавь на надувных кругах и посуху, был спровоцирован недавним решением Верховного суда Испании, запретившим немедленную депортацию задержанных в море мигрантов, чем, по мнению властей, воспользовались преступные сети. На фоне хаоса и столкновений на границе власти Сеуты объявили чрезвычайную ситуацию и запросили помощь Мадрида, который направил в анклав армейские подкрепления и полицию, в то время как испанское правительство готовится к массовой репатриации нарушителей, а Италия и Финляндия пригрозили приостановить Шенгенское соглашение из-за действий Испании.