Рвануло на своём полигоне: ВСУ объяснили взрывы под Хмельницким

Громкие взрывы, прогремевшие в Хмельницкой области, оказались чрезвычайным происшествием на полигоне одной из воинских частей Сил специальных операций ВСУ. По данным украинского командования, после первого взрыва началась детонация боеприпасов. Причины произошедшего пока устанавливаются.

На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий. Информацию о погибших и пострадавших уточняют. В момент происшествия воздушную тревогу в регионе не объявляли, сообщает «Суспільне».