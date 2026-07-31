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Регион
31 июля, 12:08

Рвануло на своём полигоне: ВСУ объяснили взрывы под Хмельницким

ССО ВСУ объяснили серию взрывов на полигоне в Хмельницкой области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Громкие взрывы, прогремевшие в Хмельницкой области, оказались чрезвычайным происшествием на полигоне одной из воинских частей Сил специальных операций ВСУ. По данным украинского командования, после первого взрыва началась детонация боеприпасов. Причины произошедшего пока устанавливаются.

На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий. Информацию о погибших и пострадавших уточняют. В момент происшествия воздушную тревогу в регионе не объявляли, сообщает «Суспільне».

В Хмельницком раздались взрывы, за которыми последовала вторичная детонация
В Хмельницком раздались взрывы, за которыми последовала вторичная детонация

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Марина Фещенко
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