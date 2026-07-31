В Хмельницком раздались взрывы, за которыми последовала вторичная детонация

Вооружённые силы России нанесли результативный удар по объектам противника в Хмельницком. На месте прилёта поднимается густой столб дыма, украинские СМИ пишут о вторичной детонации.

Последствия взрыва в Хмельницком. Видео © Реальный Хмельницкий

Областная администрация подтвердила, что в городе прогремело несколько взрывов. При этом воздушная тревога не объявлялась.

Также в период с 25 по 31 июля российские военные поразили 31 морское судно, обеспечивавшее ВСУ. Среди уничтоженных и повреждённых объектов значатся 23 сухогруза, четыре балкера, два буксира, килекторное судно и десантный катер. Все перечисленные единицы плавсостава были задействованы в интересах ВСУ.