15-летний «Робин Гуд» стащил ювелирку на 380 тыс. и раздал девушкам на пляже в Дагестане

В дагестанском городе Избербаш полиция задержала 15-летнего местного жителя по подозрению в краже ювелирных изделий. Общая сумма похищенного составила около 380 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

По версии следствия, подросток дождался, пока владелица дома уедет, проник в жилище через окно и забрал два кольца, серьги и подвеску. Денежные средства, находившиеся в доме, злоумышленника не заинтересовали — его целью было произвести впечатление на отдыхающих на пляже девушек.

Всю похищенную бижутерию юноша раздал нескольким туристкам, которых встретил на побережье. Однако вскоре его личность была установлена, и теперь несовершеннолетнему фигуранту предстоит ответить перед судом за совершённое преступление.

Сумма ущерба квалифицируется как значительная, что грозит подростку серьёзными правовыми последствиями. Сотрудники полиции продолжают устанавливать всех девушек, получивших украшения, чтобы вернуть имущество законной владелице.

Ранее в Нижнем Новгороде 11-классник стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, и передал курьеру рюкзак с 2,5 миллиона рублей наличными и золотыми украшениями родителей. МВД возбудило уголовное дело и призвало родителей обсуждать с детьми вопросы финансовой и цифровой безопасности. Ведомство напомнило о необходимости правил общения с незнакомцами.