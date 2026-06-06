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Регион
6 июня, 11:09

Школьник из Нижнего Новгорода отдал «курьеру от ФСБ» 2,5 млн и ювелирку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

В Нижнем Новгороде одиннадцатиклассник стал жертвой телефонных мошенников, которые представились ему сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. Школьника убедили передать «курьеру» находящиеся в доме наличные деньги и украшения. О случившемся пишет МВД по региону.

«Поддавшись обману, школьник сложил в рюкзак денежные средства в размере 2 500 000 рублей и золотые ювелирные изделия родителей, среди которых кольца с бриллиантами, цепочки с подвесками и браслет. Впоследствии он передал рюкзак неизвестному мужчине недалеко от дома», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. В МВД напомнили родителям о необходимости говорить с детьми о финансовой и цифровой безопасности, а также правилах общения с незнакомыми людьми.

В МВД назвали самый страшный сценарий телефонных мошенников
В МВД назвали самый страшный сценарий телефонных мошенников

Ранее Life.ru писал, что в России мошенники пытаются «заработать» на школьниках, сдающих ЕГЭ. Несовершеннолетним предлагают «поправить» полученный балл, убеждают внести «предоплату», после чего аферисты скрываются с деньгами.

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Татьяна Миссуми
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