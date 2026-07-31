Суд изъял более 100 объектов недвижимости у «Свидетелей Иеговы»* в Москве

Кузьминский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества, связанного с организацией «Свидетели Иеговы»*, признанной в России экстремистской и запрещённой в 2017 году.

В иске прокуратуры указано, что через сделки на иностранные юрлица было оформлено 123 объекта недвижимости, включая 63 жилых и коммерческих строения площадью более 11 тыс. кв. м и 60 земельных участков на 5,6 га, расположенных в различных регионах России. Ведомство также просит суд принять обеспечительные меры для предотвращения отчуждения имущества до рассмотрения дела, сообщает РБК.

Заседание прошло в отсутствие ответчиков и их представителей. В зале присутствовали наблюдатели из посольств Финляндии, Швеции и Нидерландов, которые отказались от комментариев по существу иска, пояснив, что следят за процессом. Организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы»*, действовавшая в России с 1991 по 2017 год и имевшая 395 отделений, теперь оспаривается через судебные процедуры.

Представитель Генпрокуратуры Юлия Яковлева ходатайствовала о приобщении документов о надлежащем уведомлении сторон, отметив, что ответчиков многократно извещали по телефону и письменно. Суд удовлетворил все заявленные ходатайства. Минюст поддержал исковые требования в полном объёме.

Ранее сообщалось, что в Томской области завершено расследование дела против десяти местных жителей, обвиняемых в организации экстремистской ячейки, и материалы переданы в суд. 50-летний мужчина руководил группой с июля 2023 по март 2025 года, а ещё девять человек в возрасте от 25 до 66 лет помогали в её работе. Следователи установили, что обвиняемые проводили собрания, видеоконференции и встречи через интернет с целью вовлечения граждан в запрещённое религиозное течение.

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