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Регион
9 декабря, 09:00

В Благовещенске вынесли приговор трём активисткам «Свидетелей Иеговы»*

Суд в Благовещенске приговорил к 2,5 года трёх участниц «Свидетелей Иеговы»*

Трём участницам экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы»* вынесен приговор за распространение идеологии на территории России. Им назначили тюремные сроки до 2,5 лет, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

«Судом принято решение <...> приговорить двух благовещенок к 2,5 года лишения свободы, а одну — к 2 годам и 2 месяцам, заменив реальное лишение свободы принудительными работами сроком на 2,5 и 2 года и 2 месяца соответственно», — говорится в сообщении.

Из материалов следует, что женщины занимались вещательной деятельностью в структурных подразделениях религиозной организации «Свидетелей Иеговы»* в Благовещенске в период с 2017 по 2018 год. При этом в 2017 году данную структурную единицу признали запрещённой на территории РФ.

Кромке того, у осуждённых удержат 10% от зарплаты в доход государства. После истечения основного срока наказания благовещенок ждёт ограничение свободы ещё в течение шести месяцев.

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Суд в Москве конфисковал имущество запрещённых «Свидетелей Иеговы»*

Ранее в России был арестован мужчина, обвиняемый в организации ячейки экстремистского движения «Свидетели Иеговы»*. Сектант вербовал адептов в Петрозаводске и курировал их. Возбуждено уголовное дело.

* Религиозная организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Мария Любицкая
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