Суд в Москве конфисковал имущество запрещённых «Свидетелей Иеговы»*

Суды Москвы конфисковали имущество у запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы»*. Изъяты были три объекта: трехэтажный дом в районе усадьбы «Михалково», две квартиры на Сретенском бульваре и подвальное помещение. Об этом пишет «РИА Новости».

Согласно судебным документам, имущество было передано в дар «Свидетелям Иеговы в Австрии»* до того, как организация была ликвидирована решением суда. Эти сделки оспорила прокуратура, утверждая, что они были совершены с намерением избежать возможной конфискации, когда решение о ликвидации организации уже находилось на рассмотрении. В иске указывалось, что стороны действовали недобросовестно, зная о вероятности обращения взыскания на имущество.

Суд признал договоры о пожертвованиях недействительными и постановил вернуть имущество в собственность России. В результате, объекты, общая площадь которых превышает 3 тыс. кв. метров, теперь вернутся в государственную собственность.

Ранее в России арестовали мужчину, которого обвиняют в организации ячейки экстремистского движения «Свидетели Иеговы»*. Сектант вербовал адептов в Петрозаводске и курировал их. СК завёл уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).