Лерчек вернулась в суд, где ей сегодня могут вынести приговор

Напомним, прокуратура запросила для Лерчек условный срок в 6 лет и штраф более 1,2 млрд рублей по делу о незаконных валютных операциях. По версии следствия, в 2021–2022 годах она с сообщниками вывела за рубеж свыше 250 млн рублей с помощью подложных документов. Экс-супруг Артём Чекалин получил 7 лет колонии, бизнес-партнёр Роман Вишняк — 2,5. В феврале у Лерчек диагностировали рак желудка IV стадии, она перенесла операцию и химиотерапию. Из-за болезни судебный процесс был приостановлен, но в конце июля его возобновили — врачи разрешили Лерчек участвовать в заседаниях