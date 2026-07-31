Датская принцесса Изабелла отказалась от зарплаты за службу в армии

19-летняя дочь датского монарха Фредерика X принцесса Изабелла в августе приступит к несению воинской обязанности. Девушка будет проходить 11-месячную службу в Гвардейском гусарском полку в городе Слагельсе на острове Зеландия, сообщает издание B.T. со ссылкой на пресс-службу королевского дома.

Согласно информации источника, принцесса приняла решение не получать положенное денежное содержание, которое для военнообязанных этого подразделения составляет около 9 тысяч датских крон (примерно 1,38 тысячи долларов США). Служба разделена на два этапа: первые пять месяцев — базовая подготовка, оставшиеся шесть — несение штатных обязанностей в составе части.

Её старший брат, наследный принц Кристиан, в ходе службы в том же полку также отказался от армейского довольствия. В 2016 году королевский дом постановил, что апанаж будет получать только он и лишь после обзаведения собственным хозяйством и личным штатом. В июне Кристиан получил звание второго лейтенанта и теперь командует взводом призывников Королевской лейб-гвардии. Их отец, король Фредерик X, также служил в гусарском полку и стал лейтенантом запаса.

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