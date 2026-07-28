Медведев: Потребности Армии России в личном составе были удовлетворены
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Вооружённые силы России полностью получили необходимое число военнослужащих в первом полугодии 2026 года. Итоги комплектования Армии подвёл заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Заявление прозвучало на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооружённых сил военнослужащими по контракту. Медведев оценил результаты работы за первые шесть месяцев года.
«По результатам первого полугодия потребности Вооружённых сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы», — сказал он.
За первые шесть месяцев 2026 года ряды Вооружённых сил Российской Федерации пополнили около 200 тысяч человек, заключивших контракты на прохождение службы. Кроме того, более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО. Примерно сорок тысяч военнослужащих пополнили ряды войск беспилотных систем. На сегодняшний день темпы комплектования этого рода войск оцениваются как хорошие.
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