Дрейфующая ракета SpaceX столкнётся с Луной 31 июля: Эксперты ждут уникальное зрелище

Верхняя ступень ракеты SpaceX, которая уже более года дрейфует в космосе после запуска двух лунных посадочных модулей, в среду врежется в поверхность Луны. Столкновение произойдёт на скорости около 8700 километров в час — это примерно в семь раз быстрее скорости звука. Удар придётся на область вблизи кратера Эйнштейна на освещённой стороне спутника, и специалисты прогнозируют образование нового кратера диаметром около 27 метров и глубиной до 5 метров, а также мощное облако пыли и обломков, пишет The Guardian.

Это будет уже второй известный случай случайного падения ракеты на Луну — в 2022 году подобный инцидент произошёл с фрагментом китайской ракеты, оставившим пару кратеров на обратной стороне. Энергия предстоящего удара эквивалентна трём тоннам тротила. Наилучшие условия для наблюдения за событием будут у жителей восточной части США и Канады, а также большей части Южной Америки. Сама вспышка от удара, по оценкам экспертов, будет слишком слабой для невооружённого глаза, однако облако выброшенного материала останется видимым в телескопы в течение десятков минут.

Хотя SpaceX никогда не планировала направлять ракету к Луне, специалисты отмечают, что столкновения можно было бы избежать при правильном расчёте траектории. Учёные называют это событие важной возможностью для изучения рисков, связанных с космическим мусором, который представляет всё большую угрозу для будущих миссий. Как отметил эксперт из Национальной лаборатории Лос-Аламоса, наблюдение за последствиями удара позволит лучше понять опасность подобных инцидентов для астронавтов и космических аппаратов.

Ранее корабль Starship компании SpaceX совершил контролируемый спуск и мягко приводнился в Индийском океане. Это событие стало частью 13-го испытательного полёта ракеты. Сам полёт длился чуть больше часа. За это время аппарат выполнил несколько важных задач.