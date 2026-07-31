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31 июля, 16:36

Аналитик Шеффер назвал США «домом престарелых с ядерной кнопкой»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Политическая система США страдает от засилья пожилых политиков, которые, несмотря на возрастные ограничения, продолжают контролировать ключевые рычаги управления. К такому выводу пришёл аналитик Брэд Шеффер в статье Washington Examiner

Шеффер обращает внимание на тревожную статистику: 35 из 100 сенаторов уже перешагнули 70-летний порог, а 65 находятся в пенсионном возрасте. При этом молодёжь в возрасте от 25 до 39 лет, составляющая почти треть населения, представлена в Конгрессе лишь одним из восемнадцати мест. Аналитик также указывает, что даже нынешний президент Дональд Трамп, которого считают одним из самых энергичных пожилых лидеров, к концу срока достигнет 82 лет.

«Как человек может принимать взвешенные решения по вопросам войны, ядерного оружия и финансовых рынков, если он не способен надежно воспринимать информацию?» — задаётся вопросом Шеффер, характеризуя Вашингтон как «дом престарелых с ядерной кнопкой».

Главной причиной сложившейся ситуации, по мнению автора, является превращение власти в гигантский источник дохода и лоббистских возможностей, из-за чего политики обеих партий не торопятся покидать посты. Этому также способствует высокая успешность кампаний по переизбранию (90–95%) и отсутствие в конституции возрастного ценза.

Шеффер предупреждает, что старение руководящих кадров ведёт к падению компетентности при принятии судьбоносных решений и к кризису легитимности, когда реальная власть фактически переходит к неизбираемым советникам. Это ставит под вопрос, кто на самом деле управляет страной, резюмирует аналитик.

В Вашингтоне сотни людей вышли на митинг против политики Трампа
В Вашингтоне сотни людей вышли на митинг против политики Трампа

Ранее основатель Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети X, что администрация Трампа разваливается, и те, кто останется с президентом, либо окажутся в тюрьме, либо уйдут в небытие. Он также призвал членов команды покинуть свои посты, назвав идиотами тех, кто не видит к чему это ведёт.

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Анастасия Никонорова
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