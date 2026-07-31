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31 июля, 18:39

Минэнерго и Минстрой разработают план стабилизации электроснабжения Крыма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor

Минэнерго и Минстрой России прорабатывают создание комплексного плана по стабилизации ситуации с электроснабжением в Крыму. Обсуждаемые меры направлены на ликвидацию последствий внешних воздействий на объекты электросетевого комплекса региона, сообщили в Минэнерго.

На выездном совещании в Крыму замминистра энергетики Евгений Грабчак и замминистра строительства Алмаз Хусаинов обсудили разработку плана. Документ должен предусмотреть как первоочередные меры, так и долгосрочные решения для повышения устойчивости энергоснабжения.

Особое внимание уделяется формированию аварийного запаса оборудования и материалов для максимально оперативного проведения восстановительных работ.

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Напомним, в Крыму обесточены населённые пункты из-за повреждения магистральных сетей и объектов «Крымэнерго». Действуют ограничения электроэнергии, отключения носят ситуативный характер и зависят от обстановки. Специалисты работают круглосуточно для стабилизации системы, но часть территорий пока запитать невозможно из-за повреждений.

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Александра Мышляева
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