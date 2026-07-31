Кабмин утвердил запрет майнинга в Москве, Подмосковье и части Курской области

Правительство России утвердило запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и на части территории Курской области. Ограничения начнут действовать с 15 августа 2026 года и сохранятся до 31 декабря 2032 года. Соответствующее постановление подписал Кабмин.

В Курской области запрет распространится на восемь муниципальных округов, в том числе Суджанский, а также на город Льгов.

Ещё весной с инициативой ограничить майнинг выступил министр энергетики Московского региона Сергей Воропанов. Он признавал, что такое решение вряд ли получит широкую поддержку, однако называл его эффективным способом снизить нагрузку на энергосистему. По данным энергетиков, которые приводились на тот момент, мощность оборудования для майнинга в России достигала около 1 ГВт. При этом примерно половина этого объёма приходилась на Москву и Московскую область.