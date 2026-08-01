С 1 августа маркировка мясных продуктов стала обязательной в России

С 1 августа 2026 года в России ввели обязательную маркировку готовых изделий из мяса и птицы в упаковке. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы «Честный знак».

Нововведение пока не касается колбас. Для этой категории требования вступят в силу на два месяца позже — с 1 октября текущего года.

Тогда же, с начала октября, маркировать продукцию обяжут крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы. До этого момента правила распространяются на производителей и импортёров, уточняет РИА «Новости».

В ЦРПТ рассказали, что подготовка к запуску шла с 1 марта. За это время в системе зарегистрировались более 1400 изготовителей и свыше 300 компаний, ввозящих товары из-за рубежа.

По оценкам Института госуправления НИУ ВШЭ, на которые ссылается оператор, доля нелегального оборота на этом рынке достигает 20%. Из-за теневого сектора легальный бизнес ежегодно теряет около 75 миллиардов рублей прибыли, а бюджет недополучает примерно 30 миллиардов налогов.

Для смягчения перехода на новые правила ранее запустили программу поддержки. Предприниматели из реестра МСП могут вернуть до половины затрат на покупку оборудования для нанесения кодов.

Бесплатную помощь малому и среднему бизнесу также оказывают в 42 регионах страны на базе специальных центров. Там предпринимателей сопровождают на всех этапах подключения к системе.