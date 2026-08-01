Минобороны: Поставки вооружений с начала СВО выросли в 5 раз

Объёмы поставок военной техники в войска с начала специальной военной операции увеличились в пять раз. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик на собрании в честь 326-летия Дня тыла Вооружённых сил.

Выступая в Штабе материально-технического обеспечения, замглавы ведомства привёл конкретные цифры. По его словам, промышленный комплекс России функционирует в условиях жесточайших западных санкций, но полностью закрывает потребности подразделений.

Особый рывок совершён в сегменте боеприпасов. Санчик заявил, что отгрузка средств поражения возросла в 12 раз. Это позволило кардинально насытить арсеналы на передовой.

Генерал-полковник подчеркнул системный характер работы с предприятиями. Комплексное взаимодействие с заводами обеспечило выход на стабильные показатели снабжения.

Сейчас укомплектованность воюющих соединений вооружением и техникой по номенклатуре материально-технического обеспечения достигла 97 процентов. Этот уровень покрывает практически все заявки.

В Минобороны дали понять, что индустрия продолжает адаптироваться к текущим задачам. Темпы производства сохраняются на высоком уровне для бесперебойного оснащения армии.

День Тыла Вооружённых Сил РФ отмечается 1 августа, однако корни тылового обеспечения русской армии уходят в петровскую эпоху: 18 февраля 1700 года Пётр I учредил Провиантский приказ (позднее преобразованный в Комиссариатское и Провиантское ведомства), заложив централизованную систему снабжения регулярных войск продовольствием, обмундированием и денежным довольствием. Современная же памятная дата приурочена к 1 августа 1941 года, когда Иосиф Сталин подписал приказ об организации Главного управления тыла Красной Армии, что позволило объединить разрозненные структуры снабжения в единый механизм в критический момент Великой Отечественной войны. Этот профессиональный праздник чествует всех, кто обеспечивает бесперебойное снабжение войск вооружением, горючим, продовольствием и вещевым имуществом, а также отвечает за транспорт, медицинскую эвакуацию и бытовое обслуживание — то есть за всё, без чего боеспособность армии невозможна.