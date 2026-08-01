ВС РФ ночью поразили «Киевский завод «Буревестник», выпускающий детали для БПЛА

Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам военной промышленности и логистики в Киеве и области. Одной из целей стало предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» — государственный завод «Буревестник». Об этом сообщили в Минобороны РФ утром 1 августа.

По данным российского военного ведомства, на площадке выпускали электронные компоненты и комплектующие для беспилотников средней и большой дальности. Там также разрабатывали и производили радиолокационное оборудование для ВСУ.

Для атаки применялись высокоточные средства наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Напомним, что российские войска в ночь на 1 августа нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и логистическим объектам в Киеве и области. Были атакованы производства комплектующих для ракет и дронов, радиолокационной техники и комплексов РЭБ.