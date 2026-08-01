ВС РФ ударили по заводу «Радиоизмеритель» в Киеве

ВС РФ ночью 1 августа поразили предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель» в Киева, которое используется в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно заявлению оборонного ведомства, на его мощностях производятся агрегаты, узлы и компоненты электронной базы.

Как утверждается, продукция предприятия применяется при создании управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2».

Кроме того, предприятие занимается разработкой инерциальных навигационных систем для дальнобойных беспилотников типа FP-1 компании «Файер Пойнт».

Киевский завод «Радиоизмеритель» (основан в 1944 году как «Киевэнерго», перепрофилирован в 1957-м) — стратегическое государственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, входящее в состав ГК «Укроборонпром». Основная специализация завода, освоенная с 1964 года, — производство и ремонт навигационно-посадочных приборов для военной и гражданской авиации (системы посадки и ближней навигации типа ILS, VOR, ДМЕ, дальномеры и контрольно-проверочная аппаратура), включая микроэлектронные устройства, выпускавшиеся созданным в 1985 году производством «Микрон».