Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 06:53

ВС РФ атаковали завод РЭБ Lima в Киевской области

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В ночь на субботу 1 августа ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Одной из целей стало предприятие Киев-25 («ПВ ГРУПП Украина»). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Объект занимается производством и хранением программно-аппаратных средств для комплексов радиоэлектронной борьбы Lima. Эти средства использовались для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения .

Для удара применялось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности .

В Вишнёвом Киевской области поражён логистический центр по производству БПЛА
В Вишнёвом Киевской области поражён логистический центр по производству БПЛА

Кроме того, среди целей ВС РФ был завод радиоэлектронной промышленности «Киев-1» — государственное предприятие «Буревестник».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar