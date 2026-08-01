Абстракция на полмиллиарда: Назван самый дорогой русский художник

Василий Кандинский занял первое место среди русских художников по совокупной стоимости наиболее дорогих произведений, проданных на Sotheby's и Christie's. Около 40 работ одного из основоположников абстракционизма ушли с молотка дороже $5 млн каждая. Общая сумма этих сделок достигла примерно $591 млн.

Второе место досталось создателю супрематизма Казимиру Малевичу. Его полотна из той же ценовой категории принесли около $252 млн.

Тройку замкнул Марк Шагал. На двух площадках состоялось 18 продаж его произведений стоимостью не менее $5 млн, а их общий результат составил приблизительно $162,5 млн.

При подсчёте учитывались только лоты дороже $5 млн. Если одна картина повторно выставлялась на торги, каждую её продажу считали отдельной сделкой.

Василий Кандинский (1866–1944) — русский художник, теоретик искусства и педагог, стоявший у истоков абстракционизма. Получив юридическое образование в Московском университете, он решил посвятить себя живописи в 30 лет, переехав в Мюнхен. Кандинский считается создателем первой в истории чисто абстрактной акварели (1910) и автором программного труда «О духовном в искусстве», где обосновал отказ от предметности через цвет, форму и музыкальные аналогии. Он был активным участником европейского авангарда, основателем объединения «Синий всадник», а после революции вернулся в Россию для реформирования художественного образования, но позже эмигрировал в Германию, где преподавал в Баухаусе вплоть до его закрытия нацистами.