Петербурженка засудила химчистку почти на миллион из-за исчезнувшего с брендового жилета рисунка

Петербурженка взыскала с химчистки почти 900 тысяч рублей за испорченный жилет Louis Vuitton. После чистки с вещи исчезли декоративные элементы и рисунок, а само изделие стало однотонно-чёрным.

Экспертиза подтвердила подлинность жилета и оценила его стоимость с учётом износа в 154 250 рублей. Химчистка не предупредила клиентку о возможных рисках, не ответила на претензию и не доказала, что услуга была оказана надлежащим образом.

Суд взыскал в пользу женщины двукратную стоимость вещи, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. Общая сумма выплаты составила 888 560 рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

К слову, стирка вещей в машинке подойдёт далеко не для всех их типов. Некоторую одежду класть в бытовое устройство категорически не рекомендуется, иначе она будет повреждена. Life.ru выяснил, какие предметы лучше относить в химчистку или мыть вручную.