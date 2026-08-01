Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 11:37

Петербурженка засудила химчистку почти на миллион из-за исчезнувшего с брендового жилета рисунка

Жительница Петербурга отсудила у химчистки почти ₽900 тысяч за испорченный жилет

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Петербурженка взыскала с химчистки почти 900 тысяч рублей за испорченный жилет Louis Vuitton. После чистки с вещи исчезли декоративные элементы и рисунок, а само изделие стало однотонно-чёрным.

Экспертиза подтвердила подлинность жилета и оценила его стоимость с учётом износа в 154 250 рублей. Химчистка не предупредила клиентку о возможных рисках, не ответила на претензию и не доказала, что услуга была оказана надлежащим образом.

Суд взыскал в пользу женщины двукратную стоимость вещи, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. Общая сумма выплаты составила 888 560 рублей, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

5 чудовищно сильных и простых средств за 3 копейки, которые выведут даже въевшиеся пятна
5 чудовищно сильных и простых средств за 3 копейки, которые выведут даже въевшиеся пятна

К слову, стирка вещей в машинке подойдёт далеко не для всех их типов. Некоторую одежду класть в бытовое устройство категорически не рекомендуется, иначе она будет повреждена. Life.ru выяснил, какие предметы лучше относить в химчистку или мыть вручную.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar