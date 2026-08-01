ИИ-режим Google лишил издателей 34% трафика за год

Реферальный трафик из Google Search к издателям рухнул на 34% за год, а небольшие ресурсы потеряли до 60% переходов за два года. Кризисные цифры, знаменующие фундаментальный сдвиг в дистрибуции контента, приводит Axios.

Главной причиной обвала эксперты называют масштабирование инструментов искусственного интеллекта. Ключевым фактором стал внедрённый ИИ-режим Google, месячная аудитория которого к маю уже превысила 1 миллиард пользователей. Технология формирования мгновенных ответов фактически обесценивает внешние ссылки: система выдаёт исчерпывающую информацию прямо в поисковой выдаче, оставляя традиционные переходы за пределами экрана. Этот феномен уже окрестили «нулевым кликом».

Особенно болезненным удар оказался для малого и среднего бизнеса в медиасфере. Классические SEO-стратегии стремительно теряют эффективность из-за доминирования ИИ-блоков в верхней части страницы. Обвальное сокращение охватов заставляет владельцев платформ экстренно пересматривать рекламные бюджеты и модели монетизации.

В попытке выжить издатели массово переключаются с поискового трафика на альтернативные каналы. В ход идут прямая работа с рассылками, оптимизация материалов под алгоритмы генеративных движков и заключение лицензионных сделок с самими ИИ-компаниями.

Ранее стало известно, что Google отключила функцию генерации изображений Nano Banana в Google Earth менее чем через сутки после запуска. Причиной стало массовое создание пользователями запрещённого контента, а возвращение инструмента пообещали только после внедрения более надёжных механизмов защиты. Поводом для экстренных мер послужили эксперименты исследователей OSINT и обычных пользователей, которые выяснили, что с помощью простых текстовых запросов на основе спутниковых снимков можно создавать фотореалистичные сцены.