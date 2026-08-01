В Ленобласти мигранты-нелегалы попытались удрать в лес от полиции

В Ленинградской области около 20 нелегальных мигрантов пытались сбежать от полицейских в лес, но были задержаны. О подробностях масштабного рейда рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В Ленобласти в отдел полиции доставили 20 мигрантов после рейда на стройках. Видео © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Оперативно-профилактическое мероприятие развернулось на территории трёх строительных городков в Новоселье Ломоносовского района. Стражи порядка проверили документы у 576 человек, из которых 544 оказались гражданами зарубежных государств. Завидев силовиков, несколько нарушителей попытались скрыться в ближайшем лесном массиве. Правоохранители предусмотрели такой сценарий, и все беглецы были оперативно пойманы.

В итоге около двух десятков приезжих доставили в дежурную часть районного отдела полиции. На задержанных составили протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. В ведомстве подчеркнули, что подобные миграционные рейды теперь будут проводиться на постоянной основе.

Ранее стало известно, что крупный полицейский рейд прошёл в посёлке Левашово Выборгского района Петербурга. Силовики проверили склады, стройку, частные дома и автомобили. Основной упор сделали на соблюдение миграционного законодательства и безопасность дорожного движения. Полицейские осмотрели пять складских помещений, одну строительную площадку и 168 частных домовладений. Всего документы проверили у 457 человек, 137 из которых оказались иностранными гражданами. После проверки в отделы доставили 23 задержанных, в основном за нарушение режима пребывания в стране.