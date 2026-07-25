457 человек, 168 домов и задержания: Масштабный рейд по нелегалам прошёл в Левашово

В посёлке Левашово Выборгского района Петербурга прошёл крупный рейд полиции, во время которого проверяли мигрантов, склады, стройку и автомобилистов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в официальном телеграм-канале ведомства.

По информации правоохранителей, главное внимание уделили соблюдению миграционных правил и безопасности на дорогах. Полицейские осмотрели пять складов, одну стройплощадку и 168 частных домов. Документы проверили у 457 человек, среди них 137 иностранцев.

По итогам проверки в отделы полиции доставили 23 человека. Большинство из них наказали за нарушение правил пребывания в стране.

Представители ведомства также рассказали, что параллельно инспекторы Госавтоинспекции проверили 248 машин. На нарушителей составили протоколы за езду без документов, отсутствие страховки и несоблюдение правил перевозки детей.

В ведомстве отметили, что такие рейды держат на постоянном контроле и будут проводить регулярно.

Ранее в Петербурге во время рейда на улице Правды иностранные рабочие, занятые на капитальном ремонте здания, пытались скрыться от проверки. Как сообщили в региональном главке МВД, некоторые выпрыгивали из окон или прятались в подвалах. В полицию доставили 12 человек, им грозит выдворение из России.