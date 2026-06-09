Мигранты в Петербурге прыгали из окон, спасаясь от полиции

В Санкт-Петербурге иностранные рабочие, задействованные в капитальном ремонте одного из зданий, предприняли попытки уклониться от проверки правоохранительных органов. По информации от пресс-службы регионального главка МВД, некоторые из них пытались скрыться, выпрыгивая из окон или прячась в подвальных помещениях.

Мигранты выпрыгивали из окон и забивались в подвалы при виде полиции. Видео © Telegram / Петербургская полиция

В результате проведенного рейда, направленного на выявление нарушений миграционного законодательства на улице Правды, в полицию были доставлены 12 человек. Данные лица подлежат выдворению за пределы Российской Федерации.

«Визит правоохранителей оказался для рабочих неожиданным. Некоторые иностранцы попытались скрыться еще до начала проверки: выпрыгивали из окон здания и спускались по строительным лесам, несмотря на значительную высоту. Кто-то прятался в подвальных помещениях», — говорится в сообщении МВД.

Полицейская проверка охватила 80 человек, включая 59 иностранных рабочих. 12 из них были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ за нарушение миграционного законодательства. В региональном главке МВД уточнили, что нарушителям грозит выдворение из России.

Ранее Госдума ужесточила правила медосвидетельствования для трудовых мигрантов. Пройти медицинское освидетельствование на отсутствие опасных инфекций, ВИЧ и фактов употребления наркотиков они теперь обязаны в течение месяца, а не 90 дней, как было прежде. Кроме того, Госдума рассмотрит увеличение налоговых пошлин для мигрантов.