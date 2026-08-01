«Такого не было с 2022 года»: В Раде заявили о плачевном положении украинского бизнеса

Украинский бизнес переживает наихудшие времена с 2022 года из-за массированных ударов по логистическим центрам. С таким заявлением в эфире национального телемарафона выступил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Парламентарий отметил, что ежедневно общается с предпринимателями и видит растущее отчаяние. По его словам, столь серьёзных потерь складских помещений и товаров не фиксировалось с самого начала боевых действий.

«Если говорить об ухудшении ситуации, ситуация действительно значительно ухудшается в связи с логистикой и обстрелами. Я встречаюсь каждый день с бизнесом. И действительно такого отчаяния от потерь, от потерь складских помещений, товара не было с 2022 года. Поэтому экономика отмечает значительные потери», — заявил Гетьманцев.

Напомним, в ночь на 1 августа Вооружённые силы России нанесли массированный удар по военно-промышленному комплексу и логистической инфраструктуре Украины. Согласно сводке Министерства обороны РФ, поражены объекты в Киеве и Киевской области. Целями стали предприятия, задействованные Киевом для выпуска, складирования и транспортировки вооружений, включая производство ракет, дронов, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы