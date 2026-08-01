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1 августа, 11:01

В Петербурге задержали мужчину, который выложил в Сеть последствия атаки БПЛА

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который снял последствия атаки БПЛА на логистический центр. Он признал, что записал и выложил видео в Сеть, после чего его опубликовали украинские ресурсы. Против него составили административный протокол.

При этом если бы в кадр попала работа систем ПВО с привязкой к местности, то задержанному грозила бы уже уголовная ответственность по статье о государственной измене.

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Ранее в Москве задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который снял на видео установку системы ПВО. Мужчина выложил ролик в Сеть на открытой странице, и его заметили на одном из украинских интернет-ресурсов.

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Матвей Константинов
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