У задержанной в Грузии россиянки Курашкевич ухудшилось здоровье в СИЗО

Состояние здоровья россиянки Татьяны Курашкевич, задержанной в Грузии по запросу США, ухудшилось в СИЗО. Об этом сообщил РИА «Новости» вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Он сослался на обращение к президенту общества Красного Креста Грузии Нати Лоладзе. В документе говорится, что у гражданки России есть проблемы со здоровьем, но она не получает необходимые медикаменты и не проходит должное медицинское наблюдение.

По словам Мельникова, у Курашкевич зафиксированы гипертония и повышенное давление, из-за чего нужны регулярные гипотензивные препараты. Также отмечаются общая слабость, упадок сил и состояние преддиабета, требующее диеты и контроля сахара.

Отдельно упоминается необходимость операции: нужно извлечь опорную пластину голеностопа после перелома, который произошел в сентябре 2025 года.

В июне Курашкевич задержали в международном аэропорту Тбилиси. Тогда сообщалось, что её держали в международном розыске по линии Интерпола по запросу США, после чего она была помещена в СИЗО.