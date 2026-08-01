Стало известно о состоянии разработчика дронов «Овод» после покушения в Туле

Состояние раненого в Туле главного конструктора FPV-дронов «Овод» Андрея Черезова стабильно, помощь ему оказали вовремя. Об этом сообщили в пресс-службе компании-производителя беспилотников, пишет РИА «Новости».

В среду в подъезде дома на улице Михеева неизвестный попытался застрелить бизнесмена. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Позже представители «Овода» подтвердили, что жертвой стал создатель линейки FPV-аппаратов.

Сейчас за жизнь инженера борются лучшие врачи. В компании заявили, что лечение идёт по плану, угрозы для жизни удалось избежать благодаря оперативной реакции медиков.

Коллеги желают Андрею скорейшего выздоровления. Они рассчитывают, что конструктор быстро вернётся к работе.

Следственное управление СК по Тульской области возбудило уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к организации нападения.

Обращает на себя внимание недавний санкционный фон вокруг фигуранта. Менее чем за неделю до инцидента Евросоюз включил его компанию «Русская лаборатория воздушного транспорта» в ограничительный список. Кроме того, данные конструктора есть в базе украинского сайта «Миротворец»*.

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