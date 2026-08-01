Плакал и предлагал деньги: Стало известно о новых жертвах иркутского психолога-домогателя, среди них — мужчины*

Число предполагаемых жертв иркутского психолога Леонида Рыбалко выросло до 28 человек. Новые пострадавшие решили обратиться за помощью после публикации материала о специалисте.

В Следственный комитет с заявлением по статье о понуждении к действиям сексуального характера пришла 34-летняя Елена. Она стала одной из 27 пациенток, столкнувшихся с домогательствами и насилием со стороны специалиста.

Женщина рассказала журналистам, что терапия началась в 2021 году на фоне диагностированного тревожного расстройства, вызванного рождением ребёнка и разводом. Первое время лечение проходило нормально, однако спустя несколько месяцев Рыбалко начал проявлять лишнее внимание: говорил комплименты, обнимал, сажал к себе на колени и признавался в любви. Позднее он стал прямо склонять пациентку к сексу. Когда Елена набралась решимости и заявила, что такое поведение ей неприятно, мужчина принялся всё отрицать и объяснил свои действия частью терапевтического курса.

В итоге женщина прекратила сеансы. Узнав в 2023 году, что с аналогичным обращением сталкивались и другие пациентки, она опубликовала негативный отзыв о психологе в интернете. С её слов, вскоре Рыбалко вышел на связь и при личной встрече плакал, предлагал денежную компенсацию, а также признался в интимных отношениях с четырьмя пациентками. От денег Елена отказалась, отзыв удалять не стала. К решительному шагу — обращению в правоохранительные органы — её подтолкнули публикации «Базы» о других пострадавших.

На данный момент известно о 28 возможных жертвах Рыбалко, двое из которых — мужчины*. Четыре человека уже направили заявления в Следственный комитет. По предварительным данным, сам психолог сумел скрыться на территории Израиля, сообщает Telegram-канал «База».

Напомним, в Иркутске разгорается скандал вокруг психотерапевта, которого пациентки обвиняют в многолетних сексуальных домогательствах и психологическом насилии. Как сообщает Baza, после публикации истории одной из пострадавших в Следственный комитет обратились ещё 2 женщины. Первой о действиях врача рассказала Диана, пришедшая на приём осенью 2019 года с паническими атаками. Недорогие сеансы и располагающее поведение специалиста убедили её продолжить терапию, однако со временем он начал допускать неуместные прикосновения. Кульминация наступила в марте 2020 года, когда, воспользовавшись уязвимым состоянием плачущей пациентки, психотерапевт начал её домогаться и снимать одежду.

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