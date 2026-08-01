Главу «Газпром энергохолдинг — закупки» Мазина арестовали по делу о взятке

Гендиректор «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы, пишет ТАСС.

По данным суда, следствие ходатайствовало об избрании Мазину меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд удовлетворил это требование и отправил руководителя компании под арест.

Мазину вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

Другие подробности уголовного дела, в том числе размер предполагаемой взятки и обстоятельства ее получения, пока не раскрываются.