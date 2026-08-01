Главу «Газпром энергохолдинг — закупки» Мазина арестовали по делу о взятке
Обложка © ТАСС / Роман Соколов
Гендиректор «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы, пишет ТАСС.
По данным суда, следствие ходатайствовало об избрании Мазину меры пресечения в виде содержания под стражей.
Суд удовлетворил это требование и отправил руководителя компании под арест.
Мазину вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.
Другие подробности уголовного дела, в том числе размер предполагаемой взятки и обстоятельства ее получения, пока не раскрываются.
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