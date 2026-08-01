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1 августа, 15:26

Главу «Газпром энергохолдинг — закупки» Мазина арестовали по делу о взятке

Обложка © ТАСС / Роман Соколов

Обложка © ТАСС / Роман Соколов

Гендиректор «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы, пишет ТАСС.

По данным суда, следствие ходатайствовало об избрании Мазину меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд удовлетворил это требование и отправил руководителя компании под арест.

Мазину вменяют часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере.

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Другие подробности уголовного дела, в том числе размер предполагаемой взятки и обстоятельства ее получения, пока не раскрываются.

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Никита Никонов
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