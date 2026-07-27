Близкий друг Тимура Иванова получил восемь лет колонии по делу о взятках

Дело предпринимателя Бородина, обвиняемого вместе с Ивановым в получении взяток на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей, было выделено в отдельное производство. Это произошло после того, как бизнесмен пошел на сделку со следствием и признал свою вину. По версии следствия, глава компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин передавал Бородину и Иванову деньги за покровительство, а также оплатил строительство на участках Бородина двух домов, двух бань, двух вертолётных площадок, ангаров и дома охраны. Общая сумма взяток, полученных Ивановым и Бородиным от Фомина с мая 2018 по декабрь 2021 года, составила более 1,2 миллиарда рублей, а в 2022 году добавилось ещё 152 миллиона рублей. Дело Иванова и Фомина рассматривается в закрытом режиме.