Близкий друг Тимура Иванова получил восемь лет колонии по делу о взятках
Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Симоновский суд Москвы приговорил бизнесмена Сергея Бородина к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда. Бородин является бывшим деловым партнёром и близким другом экс-замминистра обороны Тимура Иванова.
Суд также оштрафовал Бородина на 500 миллионов рублей.
Дело предпринимателя Бородина, обвиняемого вместе с Ивановым в получении взяток на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей, было выделено в отдельное производство. Это произошло после того, как бизнесмен пошел на сделку со следствием и признал свою вину. По версии следствия, глава компании «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин передавал Бородину и Иванову деньги за покровительство, а также оплатил строительство на участках Бородина двух домов, двух бань, двух вертолётных площадок, ангаров и дома охраны. Общая сумма взяток, полученных Ивановым и Бородиным от Фомина с мая 2018 по декабрь 2021 года, составила более 1,2 миллиарда рублей, а в 2022 году добавилось ещё 152 миллиона рублей. Дело Иванова и Фомина рассматривается в закрытом режиме.
Ранее, 1 июля 2025 года, Иванов был приговорён к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по другому делу о растрате.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.