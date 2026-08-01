При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область 1 августа ранены четыре человека

Четыре человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на Белгородскую область. О происшествиях сообщил региональный оперштаб.

В Краснояружском округе, в хуторе Крисаново, FPV-дрон ударил по частному дому. Женщина получила акубаротравму и касательное ранение лица. Медики Краснояружской ЦРБ оказали помощь, дальнейшее лечение она пройдёт амбулаторно. Строение получило повреждения кровли и окон. В селе Сергиевка от удара беспилотника посечена крыша социального объекта.

В селе Луговка Грайворонского округа количество пострадавших выросло до двух. В местную больницу обратился ещё один мужчина с осколочным ранением предплечья. Его переведут в областную клиническую больницу для продолжения лечения.

В Борисовском округе дрон атаковал автомобиль. Водитель получил осколочное ранение спины, пассажирка — ноги. Обоих доставили в Борисовскую ЦРБ, где им оказали необходимую помощь. В селе Грузское в результате взрыва FPV-дрона сгорела машина.

В посёлке Прохоровка беспилотник спровоцировал возгорание на одном из объектов. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали огонь. В селе Святославка Ракитянского округа при падении аппарата повреждена крыша частного дома. Коммерческий объект в селе Таврово Белгородского округа также подвергся атаке: там повреждены оборудование, навес и два автомобиля.