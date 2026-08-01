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1 августа, 15:46

Сотрудник МЧС ДНР ранен при атаке дрона в Волновахском районе

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Сотрудник МЧС России получил ранения в ДНР из-за атаки украинского дрона. Об этом рассказали в главном управлении ведомства по республике.

Бригада специалистов направлялась к месту пожара в Волновахском районе. В пути подразделение подверглось нападению вражеского беспилотного аппарата.

В результате инцидента пострадал водитель служебной машины. Его оперативно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

Значительные повреждения получила пожарная автоцистерна. Специалистам предстоит оценить ущерб, нанесенный технике.

При атаках дронов ВСУ на Белгородскую область 1 августа ранены четыре человека
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О состоянии пострадавшего сотрудника на данный момент дополнительных сведений не поступало. Врачи продолжают работать с пациентом.

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Никита Никонов
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