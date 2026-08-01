Сотрудник МЧС ДНР ранен при атаке дрона в Волновахском районе
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Сотрудник МЧС России получил ранения в ДНР из-за атаки украинского дрона. Об этом рассказали в главном управлении ведомства по республике.
Бригада специалистов направлялась к месту пожара в Волновахском районе. В пути подразделение подверглось нападению вражеского беспилотного аппарата.
В результате инцидента пострадал водитель служебной машины. Его оперативно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.
Значительные повреждения получила пожарная автоцистерна. Специалистам предстоит оценить ущерб, нанесенный технике.
О состоянии пострадавшего сотрудника на данный момент дополнительных сведений не поступало. Врачи продолжают работать с пациентом.
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