Сотрудник МЧС ДНР ранен при атаке дрона в Волновахском районе

Сотрудник МЧС России получил ранения в ДНР из-за атаки украинского дрона. Об этом рассказали в главном управлении ведомства по республике.

Бригада специалистов направлялась к месту пожара в Волновахском районе. В пути подразделение подверглось нападению вражеского беспилотного аппарата.

В результате инцидента пострадал водитель служебной машины. Его оперативно госпитализировали, медики оказывают всю необходимую помощь.

Значительные повреждения получила пожарная автоцистерна. Специалистам предстоит оценить ущерб, нанесенный технике.

О состоянии пострадавшего сотрудника на данный момент дополнительных сведений не поступало. Врачи продолжают работать с пациентом.