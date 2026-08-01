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1 августа, 16:31

«Это не разовая акция»: Военный эксперт объяснил смысл ночных ударов по Киеву

Эксперт Дандыкин заявил о скачке разведки РФ из-за последнего удара по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал ночные удары ВС РФ по военным объектам в Киеве. По его мнению, их следует рассматривать как часть долгосрочной стратегии, а не как разовую акцию.

Дандыкин заявил, что, по его оценке, удары направлены по объектам военной инфраструктуры, включая производственные площадки, где, как он утверждает, выпускаются электронные компоненты и вооружение. По его словам, такие действия соответствуют целям, которые российские власти ранее обозначали в рамках военной операции.

«Разведка работает по всем каналам: дальние разведывательные беспилотники, космическая группировка и другие виды технической разведки. Считать, что только противник способен на такие действия, ошибочно. Сейчас эта работа вышла на принципиально иной, гораздо более эффективный уровень», — заявил Дандыкин.

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Ранее Life.ru писал, что ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и логистики в Киеве. Для атаки использовалось высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники большой дальности.

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Полина Никифорова
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