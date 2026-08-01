Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 17:05

Возвращённая сумочка стала причиной точного удара ножницами в самое мягкое место петербуржца

В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумки

В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумочки. Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумочки. Обложка © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В центре Петербурга девушка проткнула ягодицу 19-летнему парню маникюрными ножницами в благодарность за возвращённую сумочку. О нетрезвом конфликте на Невском проспекте рассказали в пресс-службе Росгвардии.

  • В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумочки. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
    В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумочки. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
  • В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумочки. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
    В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумочки. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
  • В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумочки. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области
    В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумочки. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

В Питере девушка воткнула ножницы в ягодицу парню за возврат сумочки. Фото © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

1 / 3

Инцидент произошёл около пяти часов утра неподалёку от станции метро «Гостиный Двор». Пьяная горожанка уронила свою сумку, а находившийся рядом молодой человек подобрал вещь и вернул хозяйке. Реакция оказалась неожиданной: достав из сумочки маникюрные ножницы, она нанесла парню несколько ударов. Пострадавшего экстренно доставили в больницу с непроникающими ранениями.

Очевидцы немедленно вызвали полицию. Прибывший наряд вневедомственной охраны задержал 22-летнюю агрессивную петербурженку и доставил её в отдел для разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Подмосковье школьник напал на одноклассников с ручкой и ножницами
В Подмосковье школьник напал на одноклассников с ручкой и ножницами

Ранее сообщалось, что в петербургском торгово-развлекательном комплексе «Леомолл» на Планерной улице неизвестный ранил охранника ножницами и скрылся. По предварительным данным, сотрудник службы безопасности заподозрил посетителя в возможной краже и попытался провести проверку. В ответ мужчина вступил в конфликт, который перерос в драку с использованием ножниц. Нанеся удары охраннику, злоумышленник спешно покинул ТРК и уехал на автомобиле синего цвета.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Росгвардия
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar