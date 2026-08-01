Возвращённая сумочка стала причиной точного удара ножницами в самое мягкое место петербуржца

В центре Петербурга девушка проткнула ягодицу 19-летнему парню маникюрными ножницами в благодарность за возвращённую сумочку. О нетрезвом конфликте на Невском проспекте рассказали в пресс-службе Росгвардии.







Инцидент произошёл около пяти часов утра неподалёку от станции метро «Гостиный Двор». Пьяная горожанка уронила свою сумку, а находившийся рядом молодой человек подобрал вещь и вернул хозяйке. Реакция оказалась неожиданной: достав из сумочки маникюрные ножницы, она нанесла парню несколько ударов. Пострадавшего экстренно доставили в больницу с непроникающими ранениями.

Очевидцы немедленно вызвали полицию. Прибывший наряд вневедомственной охраны задержал 22-летнюю агрессивную петербурженку и доставил её в отдел для разбирательства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в петербургском торгово-развлекательном комплексе «Леомолл» на Планерной улице неизвестный ранил охранника ножницами и скрылся. По предварительным данным, сотрудник службы безопасности заподозрил посетителя в возможной краже и попытался провести проверку. В ответ мужчина вступил в конфликт, который перерос в драку с использованием ножниц. Нанеся удары охраннику, злоумышленник спешно покинул ТРК и уехал на автомобиле синего цвета.