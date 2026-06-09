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9 июня, 07:08

Неизвестный ранил охранника ножницами в петербургском ТРК и сбежал

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В ТРК «Леомолл» в Приморском районе Санкт-Петербурга конфликт между посетителем и сотрудником охраны перерос в нападение. Об этом сообщило издание 78.ru.

Инцидент произошёл на Планерной улице, 59. По предварительным данным, сотрудник службы безопасности заподозрил одного из посетителей в возможной краже и решил провести проверку. В ответ на это мужчина резко отреагировал и вступил в конфликт с охранником.

Драка между ними переросла в нападение, в ходе которого использовались ножницы. После нанесения ударов подозреваемый быстро покинул место происшествия. С места он уехал на автомобиле синего цвета. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося и разыскивает нападавшего.

Более 15 иностранцев задержали в Москве за массовую драку
Более 15 иностранцев задержали в Москве за массовую драку

Ранее сообщалось, что 23 мая в зоне отдыха Пирогово в Москве произошёл инцидент у торговой точки с мороженым. 31-летний москвич вместе с семьёй и родственником отдыхал на берегу Пироговского водохранилища, а затем подошёл к ларьку после пикника. Возле точки продажи между посетителями возник конфликт, связанный с оплатой покупки.

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Милена Скрипальщикова
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