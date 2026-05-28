Более 15 иностранцев задержали в Москве за массовую драку

В Москве произошла массовая драка иностранных граждан со смертельным исходом. Подозреваемого в убийстве задержали в другом регионе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Драка в Москве закончилась убийством и задержанием более 15 иностранцев.

Во время стычки на парковке на Белореченской улице один из участников конфликта получил ножевое ранение в грудь. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось. После происшествия участники потасовки разбежались, а по факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Основной подозреваемый, 24-летний мужчина, был задержан в Смоленской области, где он, по данным полиции, пытался скрыться и планировал выезд за пределы страны.

«В последующем сотрудники органов внутренних дел установили и доставили территориальный отдел полиции для разбирательства ещё более 15 иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают устанавливать возможных соучастников и проверяют законность пребывания задержанных на территории России.

Ранее массовая потасовка с участием иностранных граждан произошла во время свадебного торжества в одном из кафе на юго-востоке Москвы. Инцидент зафиксирован в заведении на улице Юных Ленинцев в районе Текстильщики. Изначально были задержаны 25 участников драки, всех доставили в территориальный отдел для выяснения обстоятельств.