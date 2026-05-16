16 из 60 героев «петушиных боёв» на птицефабрике в Ленобласти отправились за решётку
Суд арестовал 16 участников массовой драки на птицефабрике в Ленобласти
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения для участников массовой драки на птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области. Под стражу отправлены 16 человек, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«16 лицам избрана (мера пресечения в виде содержания под стражей — прим. Life.ru) на два месяца после драки 12 мая на территории птицефабрики АО «Синявинская», — говорится в сообщении.
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел в общей сложности 28 материалов, связанных с избранием меры пресечения для задержанных. В отношении ещё 12 человек суд отказал в удовлетворении ходатайств следствия, указав на недостаточность доказательств их причастности к произошедшему. Все фигуранты проходят по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство.
Напомним, что на птицефабрике «Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области 12 мая произошла массовая драка между работниками предприятия. В конфликте участвовали около 60 человек. Причиной столкновения мог стать языковой барьер между сотрудниками разных групп.
