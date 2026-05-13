Причиной массовой драки рабочих птицефабрики в Ленобласти стал языковой барьер

Причиной массовой драки между рабочими на птицефабрике под Санкт-Петербургом мог стать языковой барьер. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на сотрудника предприятия.

«Друг друга не понимают. Языковой барьер», — поделился он.

В итоге ссора быстро переросла в крупную потасовку. По информации издания, с каждой стороны в ней участвовали примерно по сто человек.

Во время драки в ход пошли палки, молотки и иное оружие. Пострадали около 20 человек, шестеро находятся в тяжёлом состоянии. Остановить конфликт удалось после прибытия ОМОНа и Росгвардии.

