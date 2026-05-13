Цыгане и индийцы сошлись в рукопашной схватке на улицах Ивано-Франковска — видео

В украинском городе Ивано-Франковске цыгане и выходцы из Индии устроили массовую драку прямо на улице. Видео схватки разлетелось по социальным сетям Незалежной.

На кадрах видно, как несколько десятков человек сошлись в рукопашной драке. Из-за чего начался конфликт — пока неизвестно. Официальной информации о пострадавших, задержанных или возбуждении уголовного дела нет. Украинская полиция ситуацию пока не комментировала.

До этого в Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу во дворе жилого комплекса. Всё случилось в Подольском районе, рядом с ЖК «Варшавский». Очевидцы рассказали, что нетрезвый мужчина начал палить из оружия на улице. Полиция быстро приехала на место, осмотрела территорию и задержала стрелка.