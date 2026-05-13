13 мая, 17:00

Драка на ленинградской птицефабрике дошла до Бастрыкина

В Ленобласти завели дело после массовой драки на птицефабрике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Tadevosian

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массовой драки на птицефабрике в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК, конфликт произошёл между работниками одного из предприятий в Кировском районе региона.

Информация о драке ранее появилась в социальных сетях. После проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Причиной массовой драки рабочих птицефабрики в Ленобласти стал языковой барьер
Напомним, в Кировском районе Ленинградской области произошла массовая драка между работниками птицефабрики. В ходе драки участники хватались за камни и палки. Разнимать их пришлось полиции.

Александра Мышляева
