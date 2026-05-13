Драка на ленинградской птицефабрике дошла до Бастрыкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массовой драки на птицефабрике в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК, конфликт произошёл между работниками одного из предприятий в Кировском районе региона.

Информация о драке ранее появилась в социальных сетях. После проверки следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Напомним, в Кировском районе Ленинградской области произошла массовая драка между работниками птицефабрики. В ходе драки участники хватались за камни и палки. Разнимать их пришлось полиции.