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1 августа, 17:13

Сын-лудоман — горе в семье: Подросток спустил 352 тысячи рублей на скины в играх

Подросток из Белоруссии потратил 352 тысячи рублей на игровые скины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

16-летний подросток из Белоруссии потратил 352 тысячи российских рублей на внутриигровые покупки, используя деньги с карт родителей. Об этом рассказала его мать, передаёт SHOT.

По словам женщины, сначала она не обращала внимания на регулярные списания примерно по 5 тысяч рублей в неделю, считая их оплатой подписок на различные сервисы.

Позже выяснилось, что сын использовал реквизиты её карты для покупки игровых предметов и улучшений. Кроме того, подросток тратил деньги, которые получал в подарок на праздники.

Всего за полтора года на виртуальные товары ушло 352 тысячи рублей. После этого мать заблокировала карту сына, сменила пароли от своих счетов и провела с подростком разговор.

Лудоман напал на букмекерскую контору, проиграв 239 тысяч на своё «лечение»
Лудоман напал на букмекерскую контору, проиграв 239 тысяч на своё «лечение»

Россиянам с игровой зависимостью могут начать оказывать бесплатную помощь по специальной программе реабилитации уже с 1 сентября. Минздрав разрабатывает стандарты диагностики, лечения и сопровождения лудоманов по аналогии с программами помощи при других зависимостях.

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Дарья Денисова
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