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1 августа, 19:56

Шнайдер уступила Пегуле в полуфинале турнира WTA в Вашингтоне

Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС/AP Photo/Emma Da Silva

Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС/AP Photo/Emma Da Silva

Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире WTA в Вашингтоне, не сумев пробиться в решающий матч соревнований.

В полуфинале россиянка проиграла первой сеяной американке Джессике Пегуле. Встреча завершилась победой представительницы США в двух сетах — 7:5, 6:4.

Шнайдер выступала на турнире под четвёртым номером посева и была одной из претенденток на титул, однако остановилась в шаге от финала.

Калинская проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
Калинская проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

В матче за трофей Пегула встретится с победительницей второго полуфинала, в котором сыграют японка Наоми Осака, посеянная под третьим номером, и представительница Филиппин Александра Эала, не получившая номер посева.

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