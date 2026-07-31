Калинская проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

В Вашингтоне завершился четвертьфинальный матч местного турнира WTA 500, в котором встретились российская теннисистка Анна Калинская и американка Джессика Пегула. Соперницы провели на корте два сета, завершившихся победой представительницы США.

Пятая ракетка турнира Калинская не смогла навязать борьбу лидеру посева. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу Пегулы, которая уверенно провела оба сета. Россиянка, занимающая 20-ю строчку мирового рейтинга, пока не имеет в активе титулов WTA, хотя её лучшие результаты связаны с четвертьфиналами Australian Open и Roland Garros.

Для 32-летней американки этот выход в полуфинал стал ещё одним шагом к возможному трофею в нынешнем сезоне. Теперь Пегуле предстоит встретиться с победительницей российской пары — Диана Шнайдер и Людмила Самсонова разыграют путёвку в следующую стадию.

Турнир в столице США проводится на хардовом покрытии. Действующая чемпионка — канадка Лейла Фернандес. Среди россиянок ранее здесь побеждали Надежда Петрова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова и Людмила Самсонова.

Ранее Калинская уверенно обыграла Дарью Касаткину (6:4, 6:1) в первом круге турнира WTA в Вашингтоне и теперь встретится с индонезийкой Джанис Тьен, чтобы улучшить свои позиции в мировом рейтинге. 29-летняя Касаткина, ранее представлявшая Россию, с марта 2025 года выступает за Австралию.