Калинская обыграла Касаткину на старте теннисного турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Анна Калинская успешно стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне. В матче первого круга она уверенно обыграла соотечественницу Дарью Касаткину, выступающую за Австралию. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Калинской.

Следующей соперницей россиянки станет представительница Индонезии Джанис Тьен, которая пробилась в основную сетку без посева. Для 27-летней Калинской, занимающей 20-ю строчку мирового рейтинга, это возможность улучшить свои позиции. Российская теннисистка пока не одерживала побед в турнирах под эгидой WTA. Её лучшие достижения на турнирах Большого шлема — выходы в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2024) и Открытого чемпионата Франции (2026).

29-летняя Касаткина занимает 61-е место в рейтинге WTA. За её плечами восемь побед на турнирах WTA и победа в Кубке Билли Джин Кинг в составе сборной России. С марта 2025 года она представляет Австралию. Её лучший результат — полуфинал «Ролан Гаррос»-2022.

Вашингтонский турнир, действующей чемпионкой которого является канадка Лейла Фернандес, не раз покорялся россиянкам: ранее здесь побеждали Надежда Петрова, Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова и Людмила Самсонова.

А ранее российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP-250 в шведском Бостаде. В решающем матче он переиграл итальянца Лучано Дардери. Поединок продлился 1 час 18 минут и завершился со счётом 6:4, 6:3. За это время россиянин оформил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не допустил ни одной двойной ошибки.