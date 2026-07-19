Андрей Рублёв выиграл турнир ATP-250 в Бостаде, завоевав первый титул в сезоне

Российский теннисист Андрей Рублёв стал победителем турнира ATP-250 в шведском Бостаде. В решающем матче он переиграл итальянца Лучано Дардери.

Поединок продлился 1 час 18 минут и завершился со счётом 6:4, 6:3. За это время россиянин оформил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из четырёх и не допустил ни одной двойной ошибки.

Этот титул стал для Рублёва первым в текущем сезоне и восемнадцатым в карьере на турнирах ATP. В его послужном списке также олимпийское золото 2020 года в миксте, победа в Кубке Дэвиса и Кубке ATP в составе сборной России, а всего на счету спортсмена 21 трофей, из которых 17 завоёваны в одиночном разряде.

В конце июня Андрей Рублёв второй раз за три года вылетел со старта Уимблдона, проиграв квалифаеру Роману Сафиуллину в пяти сетах. 13-я ракетка мира сумел сравнять счёт по партиям, но в решающем тай-брейке уступил — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:7 (12:14).