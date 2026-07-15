«Поздно что-то менять»: Тренер Турсунов высказался о ментальных проблемах Медведева и Рублёва

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился откровенным мнением о психологических и технических трудностях двух ведущих российских игроков. В интервью он дал понять, что время для серьёзной перестройки у Даниила Медведева и Андрея Рублёва стремительно уходит.

По словам Турсунова, ментальные сложности у обоих никуда не исчезли. Медведев пытается модифицировать свою игру, однако менять технику в зрелом возрасте крайне непросто, да и вопрос о необходимости таких перемен остаётся открытым.

Специалист привёл в пример Новака Джоковича, который ради изменений готов вгрызаться в землю. Степень же мотивации Даниила, по мнению собеседника издания, пока неочевидна: если что-то не получается на словах, он вряд ли станет чрезмерно упорствовать.

В беседе с «Чемпионатом» Турсунов напомнил, что великие чемпионы — Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер — на протяжении карьеры кардинально перекраивали свои технические решения, включая позиционирование на корте. У Медведева столь агрессивных сдвигов не наблюдается, а его манера исполнения остаётся весьма специфичной.

Что касается Рублёва, то он тоже предпринимает попытки что-то поменять. Однако, на взгляд тренера, заниматься этим следовало значительно раньше. Тогда всё складывалось удачно, шли результаты, и резонный вопрос «зачем?» отметал любые сомнения. Сейчас же, когда необходимость перемен стала очевидна всем, драгоценное время может быть уже упущено.

Life.ru рассказывал, что в начале июля Даниил Медведев неожиданно вылетел с Уимблдона уже в третьем круге. Он уступил несеяному немцу Яну-Леннарду Штруффу в трёх сетах подряд — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5.